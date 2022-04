Le musée ouvre ses portes Musée Théodore Deck, 14 mai 2022 14:00, Guebwiller.

Le Musée Théodore Deck est ouvert de 14h à 20h et propose une programmation sur la thématique de la transmission. Visites guidées et représentations sont au programme !

Au sein d’un remarquable ensemble architectural, érigé en pierres des Vosges, le Musée Théodore Deck, ancienne demeure des chanoines de Murbach, abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck, célèbre céramiste du 19ème siècle (1823-1891). Quelque 500 pièces y sont exposées. Toutes témoignent du savoir-faire de génie qui a permis à Théodore Deck de s’inscrire parmi les plus grands noms de l’Histoire des Arts du feu.

Within a remarkable architectural ensemble, established as stones of Vosges, the Theodore Deck museum, old(former) house of the canons of Murbach, shelters the most prestigious earthenware collection of Theodore Deck, celebrate ceramicist of the 19th century (1823-1891). About 500 rooms(parts,plays) are exposed(explained) to it. All manifest the brilliant know-how which allowed to Theodore Deck to join among the biggest(greatest) names of the Art history of the fire(light).

1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller 68500 Guebwiller Grand Est