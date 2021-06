Coutances Coutances 50200, Coutances Le musée monte le son ! > Lecture théâtralisée Coutances Coutances Catégories d’évènement: 50200

Coutances

Le musée monte le son ! > Lecture théâtralisée Coutances, 19 juin 2021-19 juin 2021, Coutances. Le musée monte le son ! > Lecture théâtralisée 2021-06-19 18:45:00 18:45:00 – 2021-06-19 Cour du musée Quesnel-Morinière 2 Rue Quesnel-Morinière

Le musée monte le son ! Lecture théâtralisée des extraits de La cousine Bette de Balzac par la compagnie du Théâtre des Embruns.

