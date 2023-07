Initiation à la dorure ornementale Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais Beaujeu, 16 septembre 2023, Beaujeu.

Samedi 16 septembre, 15h00 Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais Gratuit / Nombre de places limités – inscription vivement conseillée

Xavier Noël vous initie à son métier d’art : doreur-ornemaniste ! En mêlant sa démarche artistique contemporaine aux formes ancestrales du Musée de l’Or de Bogota, il réinvente un patrimoine séculaire et vous invite à suivre ses pas…

Env. 2h / À partir de 12 ans.

Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais 24 place de l’hôtel de ville 69430 Beaujeu Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474692056 https://lamaisonduterroirbeaujolais.com/ https://www.facebook.com/lamaisonduterroirbeaujolais;https://www.instagram.com/lamaisonduterroirbeaujolais/ [{« type »: « phone », « value »: « 0474692056 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lamaisonduterroirbeaujolais.com »}] Le Musée Marius Audin conserve environ 10.000 œuvres liées à l’histoire de Beaujeu et du Beaujolais. Le site est fermé au public depuis 2019 en vue de sa réhabilitation. En attendant sa réouverture, le Musée sort de ses murs pour présenter le cœur de sa collection dans l’exposition « Collection(s), de l’objet à l’œuvre », au sein de la Maison du terroir beaujolais.

Espace de saveurs et de découvertes, la Maison du terroir beaujolais est un établissement touristique qui vous invite à découvrir le terroir du Beaujolais ! Espace de visite, boutique du terroir (circuits courts), expositions, location de vélos…

Infos pratiques :

Entrée libre

Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

Dimanche et jours fériés : 10h-12h30 / 15h-18h

Ouvert jusqu’à 19h et juillet / août

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Atelier Xavier Noël