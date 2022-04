Le Musée Jean CHOUAN à la tombée de la nuit… Musée Jean CHOUAN, 14 mai 2022, Saint-Ouën-des-Toits.

La Closerie des Poiriers, demeure paysanne mayennaise typique du XVIIIème siècle, sera ouverte au public de 19h30 à 23h30, ce samedi 3 juillet 2021, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées. Les visiteurs pourront découvrir la maison d’habitation regroupant sous le même toit, la salle commune, la chambre, l’étable et la pièce où mourut René COTTEREAU, frère de Jean CHOUAN et dernier survivant de la famille décimée par la Révolution. Dans la loge, transformée en Musée, des panneaux retraçant l’histoire locale de cette époque développent de nombreuses explications et anecdotes. A l’extérieur, le puits, le four et la loge du sabotier seront également à découvrir.

Entrée libre

Visite du Musée et de ses dépendances – Visionnage d’un film sur la vie de Jean Chouan

Musée Jean CHOUAN Les Poiriers 53410 SAINT OUEN DES TOITS Saint-Ouën-des-Toits Mayenne



