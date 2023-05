Le musée Fragonard, cabinet de curiosités Catégorie d’Évènement: ile de france Le musée Fragonard, cabinet de curiosités, 25 mars 2023, . Le samedi 09 décembre 2023

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. payant 13 € Le Musée Fragonard rassemble les collections de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort. Au cours d’une visite guidée, découvrez ce musée très particulier présentant plus de 4 000 squelettes et autres animaux conservés dans le formol. Un voyage dans l’étrange qui se terminera par la découverte des fameux écorchés de Fragonard. Contenant quelques 4.200 spécimens, la collection du Musée Fragonard révèle l’anatomie des animaux et témoigne des maladies qui les affectaient, à une époque où les moyens thérapeutiques étaient limités. Le point fort de la visite est le cabinet de curiosités, qui rassemble quelques deux cents pièces issues du cabinet original du Siècle des Lumières et au centre duquel trônent les fameux écorchés de Fragonard, des pièces d’anatomie servant à l’enseignement qui étaient déjà célèbres dans toute l’Europe à la fin du XVIIIe siècle. Avec le musée Fragonard, découvrez l’animal sous toutes les coutures ! Visite guidée organisée par l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort. Cette école créée par Louis XV s’est installée en 1766 dans le château d’Alfort et son parc, domaine qu’elle occupe toujours, dans la ville de Maisons-Alfort. Elle est la deuxième école vétérinaire au monde à avoir été créée. Elle a fêté ses 250 années d’existence. Le lieu précis du rdv sera indiqué sur votre billet. Accès en transport en commun: Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort (8) Contact : https://exploreparis.com/fr/1182-musee-fragonard-enva.html contact@exploreparis.fr https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/1182-musee-fragonard-enva.html

