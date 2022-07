Le musée fête le goût

Le musée fête le goût, 16 octobre 2022, . Le musée fête le goût



2022-10-16 14:30:00 – 2022-10-16 16:00:00 2.5 Dimanche 16 octobre – 14h30

Cette année encore le musée fête le goût ! A cette occasion nous vous proposons une visite théâtralisée « nos fines denrées d’antan » avec la participation d’Esther Rigaut, un atelier sensoriel autour des denrées fines du 19ème siècle suivi de notre traditionnel goûter.

Familles (à partir de 6 ans), sur réservation Renseignement et réservation au 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr Dimanche 16 octobre – 14h30

Cette année encore le musée fête le goût ! A cette occasion nous vous proposons une visite théâtralisée « nos fines denrées d’antan » avec la participation d’Esther Rigaut, un atelier sensoriel autour des denrées fines du 19ème siècle suivi de notre traditionnel goûter.

Familles (à partir de 6 ans), sur réservation Renseignement et réservation au 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr Dimanche 16 octobre – 14h30

Cette année encore le musée fête le goût ! A cette occasion nous vous proposons une visite théâtralisée « nos fines denrées d’antan » avec la participation d’Esther Rigaut, un atelier sensoriel autour des denrées fines du 19ème siècle suivi de notre traditionnel goûter.

Familles (à partir de 6 ans), sur réservation Renseignement et réservation au 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr Musée Gallé-Juillet dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville