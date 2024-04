Le Musée fait son théâtre Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, dimanche 21 avril 2024.

Le Musée fait son théâtre Tout public Dimanche 21 avril, 10h00 Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein 5/ réduit 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

Du théâtre sous toutes ses facettes. Assistez à une performance d’improvisation théâtrale autour des personnages du monde rural sur les thèmes de votre choix. Découvrez les contes d’un alchimiste du 17ème siècle dans l’une de nos chaumières ou encore profitez des spectacles de marionnettes.

Rendez-vous : ouverture du Musée à 10h, animations à partir de 11h, toute la journée

Tout public

De 10h à 11h / 11h15 à 12h / 13h à 16h15 / 16h30 à 18h.

Conte par la compagnie Fabulore

Jehan Desmassche (alchimiste du XVIème siècle) : c’est en présentant son laboratoire composé de 64 reproductions de pièces de l’époque et autres accessoires, que Jehan suit une trame narrative lui permettant d’aborder de nombreux sujets en lien avec l’alchimie et l’hermétisme. L’alchimie étant un sujet à la fois passionnant, mais complexe, Jehan ajoute des touches divertissantes à ses explications. Les alchimistes de grands renoms ne manquent pas et notre narrateur se fait un plaisir de conter leurs vies parfois pieuses et pleine de surprises, ou d’autrefois emplies de mystères… tout public

A 14h : Déambulation des villageois loufoque de 19ème siècle !

A 16h : Spectacle d’improvisation théâtrale : Rencontre inopinée du 19ème siècle de la ligue Impropulsion. Durée :1h. Tout public

A 11h45/14h30/15h45 : scénettes d’escrime ! par Les gentilshommes de la brette. Durée 15 minutes.Spectacle de combats de fleurets. Tout public

A 11h/15h/17h : Spectacle de marionnettes par la compagnie Mariska

Petit Pierre est dans le jardin de son grand-père. Il fait si beau qu’une petite promenade au bord de la forêt serait si agréable ! C’est décidé, Petit Pierre va cueillir un joli bouquet de fleurs pour faire plaisir à son grand-père, et cela fera si joli sur la table de la cuisine. Les fleurs sont magnifiques et cela sent si bon ! Durée 20 minutes / à partir de 3 ans

De 10h30 à 12h et de 14h00 à 18h30 : Balade en calèche tirée par des chevaux de traits autour du village du Musée de Plein Air ! par la compagnie Trait du Nord. Tout Public

RDV jardin médicinal 14h30,15h30,16h30,17h30

A 15h à 18h : Ateliers Familiaux

Selon la thématique de la semaine, vous apprendrez à fabriquer des décorations, un tricotin, un mouton en matériaux naturels… à partir de 3ans

A 11h et 18h : Rendez-vous animaux

A 15h : Visite guidée avec un villageois du musée en costume d’époque.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208