Le musée fait son cirque Musée des beaux-arts et d’archéologie, 14 mai 2022 19:00, Valence.

Nuit des musées Le musée fait son cirque Musée des beaux-arts et d’archéologie Samedi 14 mai, 19h00

Le musée fait son cirque et donne carte Blanche à Alain Reynaud (Les Nouveaux nez et Cie).

Le musée fait son cirque

————————

### Carte Blanche à Alain Reynaud (Les Nouveaux nez et Cie).

Le musée de Valence, art et archéologie ouvre grand ses portes à la Compagnie les Nouveaux Nez. Jongleurs, acrobates, musiciens, magiciens vous invitent à (re)découvrir les collections du musée en nocturne dans une ambiance fantasque, magique et mystérieuse…

Le Musée de Valence, art et archéologie, se situe dans le centre historique du vieux Valence, jouxtant la cathédrale Saint-Apollinaire. Il est installé dans l’ancien palais épiscopal.

Ses collections, riches de plus de 20 000 œuvres, offrent dans un parcours réinventé un large panorama de l’histoire de l’Homme et des arts, de la préhistoire régionale à l’art contemporain.

http://museedevalence.fr

Saturday 14 May, 19:00

After important renovation work and works of extension, the Museum of Valencia(Valence) opened again its doors in December, 2013. Living and open cultural place, he(it) makes beam Valencia(Valence) and its town(conglomeration) culturally on a national scale. Collections archaeology and of art, exceptional set(group) of works of Hubert Robert of which, takes their place within a new muséographie, devoted to the pleasure of visit.

El museo hace su circo

Carta Blanca a Alain Reynaud (Les Nouvelles nez et Cie).

El Museo de Valencia, Arte y Arqueología abre sus puertas a la Compañía de las Nuevas Narices. Malabaristas, acróbatas, músicos, magos le invitan a (re)descubrir las colecciones del museo de noche en un ambiente fantasioso, mágico y misterioso…

Sábado 14 mayo, 19:00

4 place des ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes 26000 Valence Auvergne-Rhône-Alpes