le samedi 14 mai à 19:00

Le musée fait son cirque ———————— ### Carte Blanche à Alain Reynaud (Les Nouveaux nez et Cie). Le musée de Valence, art et archéologie ouvre grand ses portes à la Compagnie les Nouveaux Nez. Jongleurs, acrobates, musiciens, magiciens vous invitent à (re)découvrir les collections du musée en nocturne dans une ambiance fantasque, magique et mystérieuse… Le musée fait son cirque et donne carte Blanche à Alain Reynaud (Les Nouveaux nez et Cie). Musée des beaux-arts et d’archéologie 4 place des ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence Drôme

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:30:00

