du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre minier

Laissez-vous surprendre par le nouveau musée : traversez la salle des pendus (vestiaire) et la lampisterie avant de « descendre » dans la mine reconstituée ; un parcours plus immersif pour explorer la vie des ouvriers au fond. De retour au jour sur le carreau de la mine, revivez l’épopée des gueules noires au travail et dans les corons, partagez leurs souvenirs… Découvrez l’histoire du charbon, d’hier à aujourd’hui puis l’exposition temporaire du moment “Nuit”, conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle. Un voyage poétique à la rencontre du ciel étoilé, d’une forêt et de ses habitants nocturnes et d’un espace de quiétude sur le sommeil et le rêve des hommes et des animaux.

Visite à tarif réduit.

Dans le sud Vendée, à quelques pas du Marais Poitevin, ouvrez les portes du nouveau musée et découvrez l’incroyable histoire de la petite mine de charbon de la région !

Centre minier La cour, 85240 Faymoreau Faymoreau Vendée



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00