Le Musée Ephémère: les dinosaures arrivent à Vesoul Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul

Le Musée Ephémère: les dinosaures arrivent à Vesoul Vesoul, 8 octobre 2022, Vesoul. Le Musée Ephémère: les dinosaures arrivent à Vesoul

1 rue Victor Dollé ¨Parc Expo 70 Vesoul Haute-Saône ¨Parc Expo 70 1 rue Victor Dollé

2022-10-08 10:00:00 – 2022-10-09

¨Parc Expo 70 1 rue Victor Dollé

Vesoul

Haute-Saône Vesoul EUR 11 T-Rex, Vélociraptors, Spinosaures, Stégosaures, Ptéranodons & autres dinosaures…Après avoir triomphé à Paris & dans le monde entier, les créatures du fonds des âges arrivent dans votre ville pour un événement exceptionnel. +33 1 89 43 03 63 https://le-musee-ephemere.com/ T-Rex, Vélociraptors, Spinosaures, Stégosaures, Ptéranodons & autres dinosaures…Après avoir triomphé à Paris & dans le monde entier, les créatures du fonds des âges arrivent dans votre ville pour un événement exceptionnel. ¨Parc Expo 70 1 rue Victor Dollé Vesoul

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Vesoul Autres Lieu Vesoul Adresse Vesoul Haute-Saône ¨Parc Expo 70 1 rue Victor Dollé Ville Vesoul lieuville ¨Parc Expo 70 1 rue Victor Dollé Vesoul Departement Haute-Saône

Vesoul Vesoul Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vesoul/

Le Musée Ephémère: les dinosaures arrivent à Vesoul Vesoul 2022-10-08 was last modified: by Le Musée Ephémère: les dinosaures arrivent à Vesoul Vesoul Vesoul 8 octobre 2022 1 rue Victor Dollé ¨Parc Expo 70 Vesoul Haute-Saône

Vesoul Haute-Saône