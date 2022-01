Le Musée Ephémère: Les dinosaures arrivent à Strasbourg Palais de la Musique et des Congrès Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du vendredi 11 novembre au dimanche 13 novembre à Palais de la Musique et des Congrès

T-REX, VELOCIRAPTORS, SPINOSAURES, STEGOSAURES, PTERANODONS & AUTRES DINOSAURES…Après avoir triomphé à Paris & dans le monde entier, les créatures du fonds des âges arrivent dans votre ville pour un événement exceptionnel. **Bien plus qu’une exposition, le « Musée Ephémère » est la seule production européenne qui organise de véritables « live show » avec des maquettes robotisées complètement autonomes.** _Le Musée Ephémère est une marque déposée, à ne confondre avec aucune autre attraction de dinosaures._ C’est une expérience unique, un authentique voyage de près de 70 millions d’années dans le passé, qui depuis déjà 5 ans fait l’unanimité du public français et européen, dans les plus grandes salles de spectacle.

9/11 €

Laissez-vous transporter aux origines du monde avec les dinosaures géants robotisés du Musée Ephémère. Palais de la Musique et des Congrès Place de Bordeaux 67000 Strasbourg Strasbourg Wacken Bas-Rhin

2022-11-11T10:00:00 2022-11-11T18:00:00;2022-11-12T10:00:00 2022-11-12T18:00:00;2022-11-13T10:00:00 2022-11-13T18:00:00

