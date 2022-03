Le Musée Ephémère: Les dinosaures arrivent à Hyères Kiddy Parc Hyères Catégories d’évènement: Hyères

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril

T-REX, VELOCIRAPTORS, SPINOSAURES, STEGOSAURES, PTERANODONS & AUTRES DINOSAURES…Après avoir triomphé à Paris & dans le monde entier, les créatures du fonds des âges arrivent dans votre ville pour un événement exceptionnel. **Bien plus qu’une exposition, le « Musée Ephémère » est la seule production européenne qui organise de véritables « live show » avec des maquettes robotisées complètement autonomes.** _Le Musée Ephémère est une marque déposée, à ne confondre avec aucune autre attraction de dinosaures._ C’est une expérience unique, un authentique voyage de près de 70 millions d’années dans le passé, qui depuis déjà 5 ans fait l’unanimité du public français et européen, dans les plus grandes salles de spectacle.

Kiddy Parc 1914 Avenue de l'aéroport 83400 Hyères

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00

