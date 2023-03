Le musée éphémère : exposition de dinosaures Rond-Point des Droits de l’Homme Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura

Le musée éphémère : exposition de dinosaures Rond-Point des Droits de l’Homme, 1 avril 2023, Dole . Le musée éphémère : exposition de dinosaures Dolexpo Rond-Point des Droits de l’Homme Dole Jura Rond-Point des Droits de l’Homme Dolexpo

2023-04-01 – 2023-04-02

Rond-Point des Droits de l’Homme Dolexpo

Dole

Jura 9 9 EUR LE MUSEE EPHEMERE ARRIVE A DOLE ! INFOS PRATIQUES: La billetterie est disponible sur place les 1er & 2 Avril de 10h00 à 17h30, règlement par chèque ou espèces seulement. Une billetterie en ligne est également disponible ici: https://www.billetweb.fr/le-musee-ephemere-les-dinosaures *Nous ne sommes pas encore homologués pour le règlement par chèque vacances ou chèque culture

* Le prix des entrées est de 9 € pour les enfants de 2 à 12 ans, et 11 € pour les adultes, l’accès à l’exposition est gratuit pour les enfants de – de 2 ans, qui sont dispensés de billets.

*La durée de la visite est très variable, mais nous conseillons un minimum d’une bonne heure,

* Un point de restauration propose hot-dogs, paninis, crêpes, Barbe à Papa, pop corn et boissons fraîches,

* Pour des raisons de règlement intérieur des salles qui nous accueillent, nos amis les animaux ne sont malheureusement pas autorisées à visiter l’exposition,

* Une boutique « carrément dinosaures » vous attend, règlement par chèque ou espèces,

* Pour le spectacle, il est recommandé de s’installer autour de la piste d’évolution de nos robots 15-20 minutes avant le début de ce dernier, afin de garantir une bonne visibilité à nos plus jeunes visiteurs,

Vous êtes maintenant parés pour un incroyable voyage de plus de 70 millions d’année dans le temps, nous vous attendons à Dolexpo les 1er et 2 avril prochains, bonne semaine à tous ! Accueil Rond-Point des Droits de l’Homme Dolexpo Dole

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Dole Jura Rond-Point des Droits de l'Homme Dolexpo Ville Dole Departement Jura Lieu Ville Rond-Point des Droits de l'Homme Dolexpo Dole

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole /

Le musée éphémère : exposition de dinosaures Rond-Point des Droits de l’Homme 2023-04-01 was last modified: by Le musée éphémère : exposition de dinosaures Rond-Point des Droits de l’Homme Dole 1 avril 2023 Dolexpo Rond-Point des Droits de l'Homme Dole Jura Jura Rond-Point des Droits de l'Homme Dole

Dole Jura