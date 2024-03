Le musée en musique au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer Saint-Quentin, vendredi 21 juin 2024.

Envie de vivre une fête de la musique originale ?

Alors rendez-vous au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer pour une soirée festive qui combinera les arts visuel et musical.

Un lieu insolite pour célébrer la musique et découvrir le musée et ses collections autrement.

Une manifestation fédératrice et intergénérationnelle qui s’installe, le temps de quelques heures, dans un lieu chargé d’histoire.

Retrouvez prochainement la présentation détaillée de cette soirée au musée dans le programme de la fête de la musique 2024, sur nos réseaux sociaux

et sur le site internet de la ville www.saint-quentin.fr 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 18:00:00

fin : 2024-06-21 20:00:00

28 rue Antoine Lécuyer

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France musee.lecuyer@saint-quentin.fr

