du lundi 11 avril au vendredi 22 avril à Musée du Terroir

Pendant les vacances de Pâques le musée est **ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h avec un atelier gratuit et les jeux traditionnels de l’estaminet** compris dans le billet d’entrée. Gaufres fourrée ou écriture à la plume, **le musée vous propose un atelier à partager en famille, compris dans le billet d’entrée.** Tarif entrée du musée 4€ (2€ réduit). Lundi 18 avril, nous vous proposons un atelier de fabrication de bouquet de moisson Le musée peut se visiter librement ou avec un audioguide. Le musée met aussi à disposition **des jeux en bois, traditionnels de l’estaminet.** **Le musée propose une visite guidée à 15h, sans réservation.** Tarif entrée du musée + visite guidée : 5€ (4€ réduit)

Pendant les vacances de Pâques le musée est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h avec un atelier gratuit et les jeux traditionnels, compris dans le billet d'entrée. Visite guidée à 15h. Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d'Ascq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T13:30:00 2022-04-11T17:00:00;2022-04-12T13:30:00 2022-04-12T17:00:00;2022-04-13T13:30:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-14T13:30:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-15T13:30:00 2022-04-15T17:00:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T17:30:00;2022-04-19T13:30:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T13:30:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T13:30:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T13:30:00 2022-04-22T17:00:00

