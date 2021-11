Villeneuve-d'Ascq Musée du Terroir Nord, Villeneuve-d'Ascq Le musée du Terroir est ouvert! Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Le musée du Terroir est ouvert jeudi 11 novembre de 14h30 à 17h30 et propose **des visites audioguidées** ainsi qu**’un atelier-dégustation de gaufre à la cassonade**. C’est l’occasion de leur faire **découvrir “la vie d’avant”**, une époque pas si lointaine où on vivait sans électricité, sans chauffage ni eau courante! Tarif : 4€ (2€ réduit pour les Villeneuvois, moins de 18 ans, Demandeur d’emploi, Bénéficiaire du RSA, Enseignant, Etudiant,+ 60 ans, Carte crédit-loisirs, Personne handicapée + 1 accompagnateur, Famille nombreuse) **Gratuit pour les moins de 5 ans**

Jeudi 11 novembre, le musée du Terroir est ouvert de 14h30 à 17h30 avec atelier dégustation de gaufre et visite audioguidée! Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Annappes Nord

