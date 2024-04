Le musée d’Orsay et de l’Orangerie à la Micro-Folie Sablé-sur-Sarthe, mercredi 10 avril 2024.

Le musée d’Orsay et de l’Orangerie à la Micro-Folie Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Le Musée d’Orsay et de l’Orangerie s’invitent à la Micro-Folie !

Mercredi 10 & Samedi 13 AVRIL

Sélection Musée D’Orsay et de L’Orangerie.

Profitez d’une sélection d’œuvres exclusivement issues du « Musée d’Orsay et de l’Orangerie » et découvrez les œuvres d’une des plus riches collections de France (peinture, architecture, sculpture, arts décoratifs, photographie…).

L’un des plus beaux musées de la capitale s’invite à la Micro-Folie de Sablé les 10 & 13 avril ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-04-10 18:00:00

8 Rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire micro-folie@sablesursarthe.fr

L’événement Le musée d’Orsay et de l’Orangerie à la Micro-Folie Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2024-03-31 par eSPRIT Pays de la Loire