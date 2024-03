Le musée donne de la voix ! Musée archéologique départemental Saint-Bertrand-de-Comminges, mercredi 17 juillet 2024.

Le musée donne de la voix ! Concerts – chant lyrique 17 juillet – 6 août Musée archéologique départemental Sans réservation, durée 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-17T16:00:00+02:00 – 2024-07-17T17:00:00+02:00

Fin : 2024-08-06T16:00:00+02:00 – 2024-08-06T17:00:00+02:00

Le duo Acrilys formé par Maylis et Claire, lauréates du Trophée International de l’Accordéon dans la catégorie Musique de Chambre, interprètent des œuvres baroques, classiques et traditionnelles.

En l’honneur des Jeux Olympiques de Paris, elles incorporent à leur programmation des compositions musicales célébrant l’esprit des jeux et du sport, ainsi que l’ambiance festive entourant ces événements. Ce programme comprend également des morceaux évoquant l’eau faisant écho à l’exposition Arché’eau à découvrir dans la chapelle des Olivétains.

Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 05. 61. 88. 31. 79 https://cultures.haute-garonne.fr/musee-archeologique-departemental/ https://www.facebook.com/CulturesHG/ Etablissement de conservation lié au site de Lugdunum, l'antique chef-lieu de la cité des Convènes, le Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges a été créé en 1985.

Parallèlement à ses missions d’étude et de conservation, l’équipe du Musée archéologique départemental accueille les chercheurs, professionnels ou amateurs et poursuit son programme d’expositions temporaires.

Le service médiation culturelle accueille toute l’année, sur réservation, des groupes et des scolaires pour diverses prestations (visites guidées, parcours ludiques, ateliers culturels etc.). Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Musée archéologique départemental.

Musée archéologique départemental