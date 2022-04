Le musée d’histoire de Lyon-Gadagne se réinvente ! Musée d’histoire de Lyon – Gadagne, 14 mai 2022 19:00, Lyon.

Le deuxième étage du MHL se transforme le temps d’une soirée pour vous faire découvrir un musée pas comme les autres…

Le deuxième étage du MHL se transforme le temps d’une soirée pour vous faire découvrir un musée pas comme les autres… Mais qui sont donc ces drôles de personnages qui déambulent dans les salles ?

Gadagne vous réserve des surprises à l’occasion de cette nouvelle Nuit des musées. Votre regard sur les musées ne sera plus le même…

Faisons d’une nuit automnale, un événement festif !

Venez découvrir ou redécouvrir gratuitement Gadagne lors de cette Nuit des musées exceptionnelle.

Accès pour les personnes à mobilité réduite : 14 rue de Gadagne

Access for people with reduced mobility: 14 rue de Gadagne Free entry Saturday 14 May, 19:00

Let’s make an autumn night a festive event! Come discover or rediscover Gadagne for free during this Night of Exceptional Museums. Surprises in the MHL await you between 7 pm and 11 pm!

El segundo piso del MHL se transforma en el tiempo de una noche para hacer descubrir un museo como ningún otro… Pero, ¿quiénes son estos extraños personajes que deambulan por las salas? Gadagne le reserva sorpresas con motivo de esta nueva Noche de los museos. Su mirada sobre los museos ya no será la misma…

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

1 place du petit Collège 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 69005 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes