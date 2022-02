Le musée d’histoire de Lyon-Gadagne se réinvente ! Musée d’histoire de Lyon – Gadagne Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Le musée d’histoire de Lyon-Gadagne se réinvente ! Musée d’histoire de Lyon – Gadagne, 14 mai 2022, Lyon. Le musée d’histoire de Lyon-Gadagne se réinvente !

Musée d’histoire de Lyon – Gadagne, le samedi 14 mai à 19:00

Le deuxième étage du MHL se transforme le temps d’une soirée pour vous faire découvrir un musée pas comme les autres… Mais qui sont donc ces drôles de personnages qui déambulent dans les salles ? Gadagne vous réserve des surprises à l’occasion de cette nouvelle Nuit des musées. Votre regard sur les musées ne sera plus le même…

Entrée libre

Le deuxième étage du MHL se transforme le temps d’une soirée pour vous faire découvrir un musée pas comme les autres… Musée d’histoire de Lyon – Gadagne 1 place du petit Collège 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Vieux Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Musée d'histoire de Lyon - Gadagne Adresse 1 place du petit Collège 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Lyon lieuville Musée d'histoire de Lyon - Gadagne Lyon Departement Métropole de Lyon

Musée d'histoire de Lyon - Gadagne Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Le musée d’histoire de Lyon-Gadagne se réinvente ! Musée d’histoire de Lyon – Gadagne 2022-05-14 was last modified: by Le musée d’histoire de Lyon-Gadagne se réinvente ! Musée d’histoire de Lyon – Gadagne Musée d'histoire de Lyon - Gadagne 14 mai 2022 lyon Musée d'histoire de Lyon - Gadagne Lyon

Lyon Métropole de Lyon