Le musée ouvre ses portes gratuitement pour la soirée ! De quoi découvrir les tenues, les casques, l’ancien matériel et les camions de cette profession passionnante. Au sous-sol, la galerie de véhicule et l’exposition temporaire « Y’a pas le feu, mais y’a urgence ! » réserve des surprises aux petits comme aux grands…

Le musée est situé sous un gymnase tout proche du casernement des Pompiers de La Duchère. Les présentations se font sur deux niveaux (accessibilité très difficile pour des personnes en fauteuil). Le public découvrira des collections magnifiques qui ont reçu l’Appellation Musée de France en 2005, reconnaissance de leur qualité et leur exhaustivité dans les domaines techniques et ethnologiques, en lien avec le monde des pompiers.

Depuis la gare routière et SNCF de Lyon-Vaise : – (en voiture) prendre la direction de Champagne au Mont d’Or, juste avant le rond-point vers Champagne, prendre à gauche, possibilité de parking : place du marché, quartier Balmont. Fléchage vers le musée. – par les transports en commun, depuis la gare de Vaise (SNCF et terminus de la ligne D du métro, prendre le bus 21, arrêt “avenue de Champagne”/ ou le C14, 89, arrêt Balmont / tous ces transports sont accessibles avec un billet unique des TCL.

http://www.museepompiers.com/

Since the coach station and SNCF(FRENCH NATIONAL RAILWAY COMPANY) of Lyon-Vaise: – (by car) take the direction(management) of champagne(Champagne) in the Mount of And yet just before the traffic circle towards champagne(Champagne), turn left, possibility of parking lot: place(square) of the market, district Balmont. Signposting towards the museum. – by public transportation, since the station of Vaise (SNCF(FRENCH NATIONAL RAILWAY COMPANY) and terminus of the line D of the subway, to take the bus 21, stop(ruling) “avenue of champagne(Champagne)” / or C14, 89, stop(ruling) Balmont / all these transport are accessible(approachable) with an unique(only) bill(ticket) of TCL. Free entry Saturday 14 May, 17:00

The museum is located under a gymnasium very close to the barracks of the firemen de La Duchère. Presentations(Displays) make on two levels (very difficult accessibility for people in armchair). The public will discover splendid collections which received the Naming Museum of France in 2005, gratitude(recognition) of their quality and their exhaustiveness in the technical and ethnological domains, in connection with the world of the firemen.

¡El museo abre sus puertas gratis por la noche! Descubre los trajes, los cascos, el equipo antiguo y los camiones de esta emocionante profesión. En el sótano, la galería de vehículos y la exposición temporal «¡No hay fuego, pero hay urgencia! » reserva sorpresas tanto a los pequeños como a los grandes…

Entrada libre Sábado 14 mayo, 17:00

358 avenue de Champagne 69009 Lyon 69009 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes