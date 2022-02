Le musée des sapeurs-pompiers ouvre ses portes ! Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Le musée des sapeurs-pompiers ouvre ses portes ! Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône, 14 mai 2022, Lyon. Le musée des sapeurs-pompiers ouvre ses portes !

Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône, le samedi 14 mai à 17:00

Le musée ouvre ses portes gratuitement pour la soirée ! De quoi découvrir les tenues, les casques, l’ancien matériel et les camions de cette profession passionnante. Au sous-sol, la galerie de véhicule et l’exposition temporaire « Y’a pas le feu, mais y’a urgence ! » réserve des surprises aux petits comme aux grands…

Entrée libre

Le musée ouvre ses portes gratuitement pour la soirée ! De quoi découvrir les tenues, les casques, l’ancien matériel et les camions de cette profession passionnante. Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône 358 avenue de Champagne 69009 Lyon Lyon La Duchère Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône Adresse 358 avenue de Champagne 69009 Lyon Ville Lyon lieuville Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône Lyon Departement Métropole de Lyon

Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Le musée des sapeurs-pompiers ouvre ses portes ! Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône 2022-05-14 was last modified: by Le musée des sapeurs-pompiers ouvre ses portes ! Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône 14 mai 2022 lyon Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône Lyon

Lyon Métropole de Lyon