Le musée des ronchons Loft Story Rural Mézières-en-Brenne, dimanche 17 mars 2024.

Dans la France rurale du XXIe siècle. Les écoles, bureaux de poste, et les bistrots ferment leurs portes! Comment stopper l’inexorable avancée du désert ? Les élus qui ont encore des cheveux se les arrachent à poignées ! Dans un village berrichon, un maire a une idée. Il va donc créer un musée vivant, une sorte de loft story rural où vont évoluer librement un trio d’autochtones triés sur le volet. Mais, c’est sans compter sur la liberté de ton et d’action de ceux qui revendiquent d’être nés et élevés au pays! L’ Jeannot, l’Francis et l’Michel vont donner du fil à retordre à ces Messieurs les Officiels! Décapant parfois, drôle toujours, Le Musée des Ronchons s’adresse à un public de connaisseurs, des adeptes de l’humour trempé au sceau d’une société villageoise en voie de disparition. 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:30:00

fin : 2024-03-17

2 rue de la Mairie

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire

