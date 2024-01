[rencontre] Atelier Parmenon Flûtes Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey, samedi 9 mars 2024.

Rencontre avec l’atelier Parmenon sur la flûte traversière

Samedi 9 mars 2024

15h-16h30

Le MIV vous propose une rencontre avec l’atelier Parmenon d’Orléans. Cet atelier est spécialisé dans la fabrication de flûtes traversières professionnelles et c’est avec plaisir qu’ils vous feront découvrir l’envers de leur métier.

[Intervenant]

Pierre Helou

Tarif : 8 € | Gratuit pour les -18 ans

©Parmenon | Pierre Helou