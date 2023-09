[atelier] Tim et Tom Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey Catégories d’Évènement: Eure

La Couture-Boussey [atelier] Tim et Tom Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey, 25 octobre 2023, La Couture-Boussey. [atelier] Tim et Tom 25 octobre – 3 novembre Le Musée des Instruments à vent Gratuit. Sur inscription. [atelier] Tim et Tom 25, 26 octobre, 2, 3 novembre 2023

10h30-12h

Le MIV

Gratuit

Sur inscription Au travers du conte musical « Tim et Tom », venez à la découverte des instruments à vent et partez à leur recherche au sein du Musée. Ateliers pour les 4 à 6 ans : Mercredi 25 octobre 2023

Vendredi 3 novembre 2023 Ateliers pour les 7 à 12 ans : Jeudi 26 octobre 2023

Jeudi 2 novembre 2023 Le Musée des Instruments à vent 2, rue d’Ivry 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie 02 32 36 28 80 http://www.lacoutureboussey.fr/lcb-mairie/index.php/fr/musee https://www.facebook.com/MuseeMiv;https://www.instagram.com/museemiv/?hl=fr;https://twitter.com/MuseeMiv;https://fr.linkedin.com/company/le-mus%C3%A9e-des-instruments-%C3%A0-vent;https://www.pinterest.fr/MuseeMiv/le-mus%C3%A9e-des-instruments-%C3%A0-vent/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 36 28 80 »}, {« type »: « email », « value »: « miv@epn-agglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MuseeMiv »}] Accès libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:30:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00

