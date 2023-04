Journées Nationales Tourisme & Handicap au Musée des instruments à vent Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey Catégories d’évènement: Eure

La Couture-Boussey

Journées Nationales Tourisme & Handicap au Musée des instruments à vent Le Musée des Instruments à vent, 25 avril 2023, La Couture-Boussey. Journées Nationales Tourisme & Handicap au Musée des instruments à vent 25 – 30 avril Le Musée des Instruments à vent Gratuit JOURNÉES TOURISME & HANDICAP Du 25 au 30 avril

14h-18h Visites et ateliers À l’occasion des Journées Nationales Tourisme & Handicap, retour sur les animations inclusives que Le MIV propose. La fabrication d’un petit instrument, le pipoir, sera proposée du mardi 25 au dimanche 30 avril, de 14h à 18h, et nous rappelons que nous proposons des visites guidées pour tou.te.s à 14h30 et à 16h du mardi au dimanche. Le Musée des Instruments à vent 2, rue d’Ivry 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie 02 32 36 28 80 http://www.lacoutureboussey.fr/lcb-mairie/index.php/fr/musee https://www.facebook.com/MuseeMiv;https://www.instagram.com/museemiv/?hl=fr;https://twitter.com/MuseeMiv;https://fr.linkedin.com/company/le-mus%C3%A9e-des-instruments-%C3%A0-vent;https://www.pinterest.fr/MuseeMiv/le-mus%C3%A9e-des-instruments-%C3%A0-vent/ Accès libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T14:00:00+02:00 – 2023-04-25T18:00:00+02:00

2023-04-30T14:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00 animation musée

Détails Catégories d’évènement: Eure, La Couture-Boussey Autres Lieu Le Musée des Instruments à vent Adresse 2, rue d'Ivry 27750 La Couture-Boussey Ville La Couture-Boussey Departement Eure Lieu Ville Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey

Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la couture-boussey/

Journées Nationales Tourisme & Handicap au Musée des instruments à vent Le Musée des Instruments à vent 2023-04-25 was last modified: by Journées Nationales Tourisme & Handicap au Musée des instruments à vent Le Musée des Instruments à vent Le Musée des Instruments à vent 25 avril 2023 La Couture-Boussey Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey

La Couture-Boussey Eure