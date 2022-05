Le musée des Arts décoratifs et du Design by night Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

le samedi 14 mai à 18:00

### Nuit européenne des musées au madd-bordeaux 2022 de 18h à minuit : * Visite libre des collections d’arts décoratifs et de design présentées dans l’hôtel particulier construit autour de 1780. * Rencontre thématique autour d’une sélection d’œuvres * Concert et DJ sets en collaboration avec Bordophonia et La Fimeb **Le Café madd by Sip ouvert exceptionnellement de 18h à minuit.** Visites des collections dans l’hôtel de Lalande et DJ sets dans la cour d’honneur Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, 33000 Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France Bordeaux Gironde

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

