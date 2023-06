Visitez la fabrique des Anis de Flavigny Le musée des Anis de Flavigny – Ancienne abbaye bénédictine Flavigny-sur-Ozerain, 15 septembre 2023, Flavigny-sur-Ozerain.

Visitez la fabrique des Anis de Flavigny 15 – 17 septembre Le musée des Anis de Flavigny – Ancienne abbaye bénédictine Entrée libre

Bienvenue à la fabrique des anis, installée dans une ancienne abbaye bénédictine et dans l’un des « Plus Beaux Villages de France ».

L’Anis de Flavigny est un petit bonbon dragéifié, contenant en son cœur une graine d’anis vert. Il s’agit du plus ancien bonbon de France, datant d’au moins 1591. À cette époque, il était fabriqué par les moines et cela jusqu’à la Révolution française. Depuis, la tradition et le savoir-faire se sont perpétués de génération en génération. Aujourd’hui, la fabrique est labelisée « Entreprise du patrimoine vivant ».

Venez découvrir les Anis de Flavigny à travers ses différents métiers, ses savoir-faire et son histoire longue de 400 ans.

Au programme :

– des visites guidées de l’atelier de fabrication

vendredi : 9h à 11h30 et de 14h à 16h

samedi : 10h à 11h30 et de 14h à 17h30

dimanche : 10h à 11h30 et de 14h à 17h30

– des visites libres de la crypte carolingienne, du petit musée des Anis et ses anciens ateliers ;

– à disposition : des jeux en bois traditionnels, un atelier olfactif et dégustation d’Anis ;

– un café, une boutique sur place.

Le musée des Anis de Flavigny – Ancienne abbaye bénédictine 4 rue de l'Abbaye 21150 Flavigny-sur-Ozerain Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté http://www.anisdeflavigny.com Au cœur de l'ancienne abbaye bénédictine aux Anis de Flavigny, nous choisissons nos graines d'anis vert, au mois d'août, après leur récolte. Puis nous mettons les graines dans les grandes bassines et faisons couler dessus un sirop de sucre.

Les graines roulant, peu à peu elles grossissent, se couvrant de fines couches successives de sirop. Cette rotation dans les bassines permet également à la surface des bonbons de se lisser. Il s’agit d’un travail délicat et patient.

Il faut 15 jours au dragéiste pour faire passer la petite graine d’à peine deux milligrammes au bonbon d’un gramme. Venez visitez notre site de fabrication pour plonger au cœur de notre production.

Le circuit peut commencer par la visite gratuite de la fabrique où l’on découvre le savoir-faire et l’histoire des jolies boîtes ovales, une recette identique depuis 400 ans. Le musée, deux belles pièces voûtées de l’abbaye, retrace l’épopée des anis. La boutique permet de prendre un thé et déguster les différents arômes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Anis de Flavigny