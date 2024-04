LE MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION Toulouse, jeudi 4 avril 2024.

Dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap 2024, le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation propose des animations à l’attention de tout public et du public en situation de handicap visuel.

A l’attention de tout public et du public en situation de handicap quel que soit la déficience, à partir du 4 avril exposition temporaire Anatomie du franquisme . Visites adaptées (déficience auditive, mentale, visuelle) sur réservation. Pour PMR et tout public, visites sans réservation tous les samedis à 16h et tous les jours à 16h durant les vacances scolaires.

A l’attention de tout public et du public en situation de handicap moteur atelier broderie pour les 8-12 ans avec Nanou Broderie les 10 et 17 avril à 13h30 et à 15h30.

A l’attention de tout public et du public en situation de handicap moteur coin lecture José Cabrero Arnal. Résistances et caricatures à Mathausen le 11 avril à 17h30.

A l’attention de tout public et du public en situation de handicap auditif (interprétation en LSF) et moteur Atelier Espionnage et Codes secrets le 13 avril à 14h30 traduit par Rim’interpretes en mouvement.

A l’attention de tout public et du public en situation de handicap moteur

Ciné-débat Belle époque en présence du réalisateur primé aux oscars à l’Utopia Tournefeuille, le 14 avril à 14h30.

Table ronde La lettre retrouvée de Hersz Strasfogel, sonderkommando d’Auschwitz Birkenau avec Tal Bruttmann, Jacques Cantier, Marcel Lahana, Noémie Leroy et Karen Taïeb, à la Maison de la Recherche de la faculté Jean Jaurès de Toulouse le 24 avril à 14h30.

Coin lecture Il n’y aura bientôt plus personne avec Marie Vaislic, déportée à Ravensbrück et Bergen Belsen, dans le cadre de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, le 25 avril à 18h30.

Table ronde Le franquisme à l’épreuve de la mémoire présentation du mémorial démocratique de Catalogne et de l’Institut Navarrais de la mémoire , le 27 avril à 15h. .

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 52 Allée des Demoiselles

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie musee-resistance@cd31.fr

