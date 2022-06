LE MUSÉE DE MIRECOURT PREND PART AUX RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : VISITES ET BALADES EN PLEIN AIR Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: 88500

Mirecourt

LE MUSÉE DE MIRECOURT PREND PART AUX RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : VISITES ET BALADES EN PLEIN AIR Musée de la Lutherie et de l'Archèterie Cours Stanislas Mirecourt

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-04 12:00:00

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-04 12:00:00 Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Le musée de Mirecourt prend part aux Rendez-vous au Jardins : Visites et balades en plein air…

Découvrez le jardin du luthier avant les visites autour de l’établi à l’atelier du musée. Et découvrez un pan de l’histoire de la lutherie à Mirecourt à travers une balade guidée sur le Sentier des luthiers, sur les traces des luthiers et archetiers d’autrefois. Une belle balade, pour petits et grands. Réservation recommandée par téléphone ou à l’adresse suivante : resamuseemirecourt@gmail.com Musée de Mirecourt

