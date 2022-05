LE MUSÉE DE MIRECOURT PREND PART AUX RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : CONCERT DE LA SOUSTRACTION DES FLEURS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Le musée de Mirecourt prend part aux Rendez-vous au Jardins : Concert de la Soustraction des fleurs.

Cet ensemble de création musicale œuvre à partir des traditions orales du domaine français. Les trois musiciens exploitent toutes les variations de timbre de leurs instruments grâce à d’habiles préparations. Ensemble, ils frottent les silex des sons et des dits de la tradition populaire à ceux de l’improvisation, de la théâtralité et de l’écriture pour allumer leur feu. Avec Jean-François Vrod (violon, voix, direction artistique), Frédéric Aurier (violon, voix) et Sylvain Lemêtre (zarb, voix).

Tarifs : 5 Euros / Familles : 10 Euros par famille (jusque 2 adultes et 3 enfants de moins de 18 ans).

Tarifs : 5 Euros / Familles : 10 Euros par famille (jusque 2 adultes et 3 enfants de moins de 18 ans).

Réservation recommandée par téléphone ou à l'adresse suivante : resamuseemirecourt@gmail.com

