Musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne-sur-Sarthe Le Musée de la faïence et de la céramique, 1 avril 2023, Malicorne-sur-Sarthe.

Musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne-sur-Sarthe 1 et 2 avril Le Musée de la faïence et de la céramique

La Céramique pour sublimer le quotidien

Une découverte du geste

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Musée de la Faïence et de la Céramique vous invite à découvrir la poterie en expérimentant les gestes clés des céramistes.

Lors de ce week-end, des artisans locaux et régionaux vous proposent des démonstrations et des initiations.

Au programme : des artisans locaux et régionaux proposent des démonstrations et des initiations, des visites flashs des collections (samedi et dimanche à 11h et 16h), des ateliers de modelage d’argile (samedi et dimanche à 11h30 et 15h)…

A découvrir cette année :

– les expositions temporaires « Tour de Table » et « L’œuf, tout un art. Faïenceries d’art de Malicorne »

– la troupe des Diaboloïcs le long du parcours de visite avec des scénettes inattendues !

– la cuisson dans un four éphémère par le céramiste Yassine Boutaleb, présent le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Enfin, ne manquez pas l’inauguration de notre nouveau parcours des sens : un moyen ludique de découvrir la poterie en manipulant comme les céramistes !

Le Musée de la faïence et de la céramique Rue Victor Hugo Malicorne sur Sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://musee-faience.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243480717 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/museefaience/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/explore/locations/32586650/musee-de-la-faience-et-de-la-ceramique-malicorne-espace-faience/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1572323-d3319413-Reviews-Musee_de_la_faience_et_de_la_ceramique_de_Malicorne-Malicorne_sur_Sarthe_Sarthe_.html »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Céramique Faïence

Musée de la Faïence et de la Céramique