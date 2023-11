Visite-Atelier « Noël au pays des Chaussures » (à partir de 5 ans) Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère, 20 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Accompagné du médiateur du musée, voyagez à travers les collections du musée de la Chaussure et découvrez les traditions de Noël d’ailleurs suivi d’un atelier créatif où vous réaliserez une botte de Noel en feutrine. A partir de 5 ans.

2023-12-20 14:30:00 fin : 2023-12-20 16:00:00. EUR.

Le Musée de la Chaussure Rue Bistour

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Accompanied by the museum’s mediator, take a journey through the shoe museum’s collections and discover Christmas traditions from elsewhere, followed by a creative workshop where you’ll make a felt Christmas boot. Ages 5 and up

Acompañado por un mediador del museo, recorre las colecciones del Museo del Calzado y descubre tradiciones navideñas de otros lugares, seguido de un taller creativo en el que confeccionarás una bota navideña de fieltro. A partir de 5 años

In Begleitung eines Museumspädagogen können Sie durch die Sammlungen des Schuhmuseums reisen und Weihnachtsbräuche aus anderen Ländern entdecken. Anschließend folgt ein kreativer Workshop, bei dem Sie einen Weihnachtsstiefel aus Filz herstellen. Ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-11-07 par Valence Romans Tourisme