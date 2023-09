Visite-famille commentée : « Quand les chaussures sortent des vitrines » Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère, 26 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Qui a dit qu’on ne pouvait rien toucher au musée ? Accompagné du médiateur culturel, parcourez les collections du musée et vivez une nouvelle expérience de visite durant laquelle les sens sont à l’honneur..

2023-10-26 10:30:00 fin : 2023-10-26 12:00:00. EUR.

Le Musée de la Chaussure Rue Bistour

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Who says you can’t touch anything in the museum? Accompanied by a cultural mediator, explore the museum’s collections and enjoy a new visitor experience in which the senses take center stage.

¿Quién dice que no se puede tocar nada en el museo? Acompañado por un mediador cultural, explore las colecciones del museo y disfrute de una nueva experiencia de visita en la que los sentidos son los protagonistas.

Wer hat gesagt, dass man im Museum nichts anfassen darf? Gehen Sie in Begleitung eines Kulturvermittlers durch die Sammlungen des Museums und erleben Sie ein neues Besuchserlebnis, bei dem die Sinne im Vordergrund stehen.

Mise à jour le 2023-09-26 par Valence Romans Tourisme