Visit flash au musée de la Chaussure Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère, 24 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

30 minutes de visite commentée pour découvrir les incontournables du musée de la Chaussure.

Compris dans le billet d’entrée, réservation obligatoire au 04 75 05 51 81.

2023-10-24 11:00:00 fin : 2023-10-24 11:30:00. .

Le Musée de la Chaussure Rue Bistour

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



30-minute guided tour of the shoe museum.

Included in admission ticket, booking essential on 04 75 05 51 81

visita guiada de 30 minutos al Museo del Calzado.

Incluida en la entrada, imprescindible reservar en el 04 75 05 51 81

30-minütige kommentierte Führung, um die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten des Schuhmuseums zu entdecken.

In der Eintrittskarte enthalten, Reservierung erforderlich unter 04 75 05 51 81

Mise à jour le 2023-09-26 par Valence Romans Tourisme