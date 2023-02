Le musée de la BnF BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, 7 février 2023, PARIS.

Le musée de la BnF BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-05-07 17:00. Tarif : 11.7 à 11.7 euros.

Le mardi de 10h à 20h (nocturne)Du mercredi au dimanche de 10h à 18hFermé le lundi et les jours fériésLe musée est ouvert les 8 mai, jeudi de l’Ascension, 1er et 11 novembreFermeture anticipée du site Richelieu les 24 et 31 décembre 2022 (15h00 – dernier créneau de visite du musée : 13h00)Ce billet ne donne accès qu’au musée de la BnF et non aux expositions temporaires.Gratuité du droit d’entrée au musée et aux expositions temporaires : moins de 26 ans (musée de la BnF), personnes invalides civiles et militaires et un accompagnateur par personne, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, allocataires des minima sociaux, demandeurs d’asile et réfugiés, Pass Education. Le nouveau musée de la BnF embrasse toute l’étendue des fonds de la Bibliothèque, de l’Antiquité à nos jours, et dévoile près de 900 œuvres exceptionnelles. Des pièces rares y sont exposées comme le Grand Camée de France ou le trône de Dagobert. Vous pouvez y découvrir des manuscrits enluminés ou des œuvres représentatives de moments fondateurs. Ces pièces extraordinaire côtoient des estampes de Rembrandt à Picasso, des photographies de Nadar à Capa, des objets et des costumes. Bibliothèque nationale de France – BnF EUR11.7 11.7 euros

Votre billet est ici

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE PARIS 58 rue de Richelieu 75002

Le mardi de 10h à 20h (nocturne)

Du mercredi au dimanche de 10h à 18h

Fermé le lundi et les jours fériés

Le musée est ouvert les 8 mai, jeudi de l’Ascension, 1er et 11 novembre

Fermeture anticipée du site Richelieu les 24 et 31 décembre 2022 (15h00 – dernier créneau de visite du musée : 13h00)



Ce billet ne donne accès qu’au musée de la BnF et non aux expositions temporaires.

Gratuité du droit d’entrée au musée et aux expositions temporaires : moins de 26 ans (musée de la BnF), personnes invalides civiles et militaires et un accompagnateur par personne, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, allocataires des minima sociaux, demandeurs d’asile et réfugiés, Pass Education.



Le nouveau musée de la BnF embrasse toute l’étendue des fonds de la Bibliothèque, de l’Antiquité à nos jours, et dévoile près de 900 œuvres exceptionnelles.

Des pièces rares y sont exposées comme le Grand Camée de France ou le trône de Dagobert. Vous pouvez y découvrir des manuscrits enluminés ou des œuvres représentatives de moments fondateurs. Ces pièces extraordinaire côtoient des estampes de Rembrandt à Picasso, des photographies de Nadar à Capa, des objets et des costumes.

.2023-05-07.

Votre billet est ici