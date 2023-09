Visite guidée dans une atmosphère du siècle dernier au milieu d’objets de la vie quotidienne de nos aïeux Le musée d’Augirein Augirein, 16 septembre 2023, Augirein.

Visitez le musée de l’association Mémoire du XXe siècle à Augirein, où vous découvrirez des objets de la vie quotidienne, la mode, les outils, jeux et jouets anciens.

Le musée d’Augirein Grande rue des roses, 09800 Augirein Augirein 09800 Ariège Occitanie 0561047132 Situé au centre du village, dans une maison restaurée dans un style ancien, le musée immerge le visiteur dans une atmosphère du siècle dernier, présentant des objets de la vie quotidienne de nos aïeux (outils de la maison, de mode, des outils quotidiens, jeux et jouets…). La forge nous permet de découvrir son « métier », son pressoir et les différents outils de la forge. Dans le jardin de Suzanne, un lieu bucolique, on retrouvera, sous divers abris, des objets d’autrefois mis en scène ainsi que le hangar à cycles, vélos, mobylettes et motos des années 1950. Un autre local présente toute sorte d’objets en rapport avec le grain, la farine et le pain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Fanny Delagebeaudeuf