Le musée d’art moderne de Céret propose un nouvel accrochage en partenariat avec la Fundació Antoni Tàpies de Barcelone Musée Céret Port-Vendres, mardi 12 mars 2024.

Le musée d’art moderne de Céret propose un nouvel accrochage en partenariat avec la Fundació Antoni Tàpies de Barcelone Musée Céret Port-Vendres 12 – 16 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-12 10:00

Fin : 2024-03-16 18:00

Le musée d’art moderne de Céret propose jusqu’au 30 juin 2024 un nouvel accrochage avec la Fundació Antoni Tàpies de Barcelone pour célébrer le centième anniversaire de la naissance de l’artiste. 12 – 16 mars 1

En 1982, la Ville de Céret propose à Antoni Tàpies de réaliser une œuvre monumentale pour l’espace public. L’artiste admirant l’aventure artistique cérétane accepte le projet et c’est entre 1987 et 1990 qu’il réalise un diptyque mural en lave émaillé pour le porche du musée d’art moderne. Cette œuvre qui suscite de nombreuses passions devient le lien entre la cité et le musée. Depuis, l’établissement a acquis 22 œuvres de l’artiste. Deux expositions de grande envergure ont aussi été organisées : « Tàpies, les années 1990 » en 1995 et « Antoni Tàpies. Image, Corps, Pathos » en 2012.

Le parcours dédié à Antoni Tàpies, reconnu comme l’un des plus importants artistes espagnols et catalans, dévoile une sélection de 16 pièces emblématiques des années 1980. Elle présente la cohérence de l’œuvre de l’artiste, fait de signes et de matériaux humbles investis de symboliques fortes. Ce nouvel accrochage propose de découvrir des pièces exceptionnelles dont Quadrant solar de 1987 (une sculpture évoquant le rapport entre la lumière et le temps) et Ales réalisé en 1991 (un couple d’anges enlacés tombant du ciel). D’autres compositions suggèrent l’attrait d’Antoni Tàpies pour des techniques de gravures rivalisant avec la peinture et la sculpture. Une présentation d’œuvres poétiques complète cette exploration de la sensibilité catalane et universelle de l’artiste, avec des écrits de Ramon Llull et de Joan Brossa.

Le musée d’art moderne de Céret témoigne de l’histoire artistique exceptionnelle de la ville depuis le début du XXe siècle. Dans les pas de Braque et de Picasso, qui firent de Céret « la Mecque du cubisme », des figures essentielles de l’art moderne y ont séjourné : Gris, Masson, Soutine, Chagall… L’aventure se poursuit à l’époque contemporaine, avec Tàpies, Viallat, Pincemin, Bioulès…

Créé en 1950, le musée bénéficie aujourd’hui d’une architecture remarquable. Le bâtiment de l’architecte Jaume Freixa (à qui l’on doit notamment la Fondation Miró de Barcelone), construit en 1993, s’est agrandi d’une nouvelle aile contemporaine construite par Pierre-Louis Faloci (Grand Prix d’architecture 2018), inaugurée en mars 2022. La collection moderne et contemporaine permet d’apprécier la place mythique de Céret dans l’histoire de l’art. De nouveaux espaces sont destinés aux expositions temporaires, dédiées en alternance à l’art moderne et contemporain.

Le Musée d’art moderne de Céret est un établissement public de coopération culturelle, porté par la Ville de Céret, le Département des Pyrénées-Orientales et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Musée de France, il est aidé par l’État au titre de ses actions et de ses expositions.

Le Musée d’art moderne de Céret est régi par un conseil d’administration composé de douze membres, présidé par Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales et Michel COSTE, Vice-Président, maire de Céret. Il compte des représentants des collectivités territoriales membres, deux représentants du personnel et une personnalité qualifiée.

Musée Céret 8 boulevard Maréchal Joffre 66400 Céret Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales