Passé recomposé Le Musée d’Art et d’Histoire Blaye, 16 septembre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Les membres de l’association Archos vous invitent à venir découvrir les nombreux dépôts et dons réalisés auprès du musée ces dernières années. Ces objets, documents, artéfacts viennent enrichir nos connaissances sur notre passé..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Le Musée d’Art et d’Histoire Rue de la Manutention

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The members of the Archos association invite you to come and discover the many deposits and donations made to the museum in recent years. These objects, documents and artifacts enrich our knowledge of our past.

Los miembros de la Asociación Archos le invitan a descubrir las numerosas donaciones y depósitos realizados en el museo en los últimos años. Estos objetos, documentos y artefactos enriquecen el conocimiento de nuestro pasado.

Die Mitglieder des Archos-Vereins laden Sie ein, die zahlreichen Depots und Schenkungen zu besichtigen, die in den letzten Jahren beim Museum eingegangen sind. Diese Objekte, Dokumente und Artefakte bereichern unser Wissen über unsere Vergangenheit.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Blaye