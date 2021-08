Nevers Musée de la faïence et des Beaux-arts Nevers, Nièvre Le musée dans tous les sens ! Musée de la faïence et des Beaux-arts Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Créé dans les années 1840 par la municipalité de Nevers, à l’hôtel de ville, le musée déménage dans les années 1910 dans l’ancien palais épiscopal, acquis et offert à la ville par un mécène, Frédéric Blandin. Le musée compte depuis 13 salles d’exposition permanente et une salle d’exposition temporaire qui s’étendent sur 2 100 m2 de vestiges médiévaux, de réhabilitations et de constructions neuves. Un choix architectural associe pierre et bois, bâtiment contemporain et constructions anciennes.

Gratuit | Sur inscription | 20 personnes maximum

Regarder, écouter, ressentir, sentir et toucher… Mais oui c’est possible même au musée. En famille, petits et grands, venez faire l’expérience du musée dans tous les sens. Musée de la faïence et des Beaux-arts 16 rue Saint-Genest 58000 Nevers Nevers Nièvre

