Le musée dans la vie des tout-petits: Journée de formation pour les professionnel-le-s de la petite enfance. MEG Genève, mardi 19 mars 2024.

Le musée dans la vie des tout-petits: Journée de formation pour les professionnel-le-s de la petite enfance. Quelle est la place du musée dans la vie des tout-petits ? Une journée de formation au MEG pour les professionnel-le-s de la petite enfance. Le mardi 19 mars, 9h à 16h30. Mardi 19 mars, 09h00 MEG CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T09:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T09:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

Le MEG invite l‘association enVies pour une journée de formation déstinée aux professionnel-le-s de la petite enfance.

Le musée est une institution ouverte et à disposition de tous les publics. À la question quelle place pour les tout-petits au musée, nous préférons interroger la place du musée dans la vie des tout-petits.

Plus qu’une formation cette journée se veut un laboratoire de réflexions partagées autour de trois questions:

-Quel rôle, le MEG ou les autres musées ont-ils à jouer dans le développement des tout-petits?

-En quoi les musées peuvent-ils devenir des partenaires d’éveil culturel et artistique et enrichir la pratique professionnelle ?

-Comment inventer et vivre des rencontres singulières, dans et hors du musée, porteuses de sens sans alourdir le quotidien?

Cette journée prendra appui sur la «Charte des éveilleurs et des éveilleuses» construite autour de 6 items:

1. A l’écoute de l’enfant dès la naissance

2. S’engager et agir

3. Co-construire pour grandir ensemble

4. L’émerveillement en partage

5. Majestueuse simplicité

6. La liberté nous guette

L’association enVies: promeut l’éveil créatif et poétique au quotidien. Elle souhaite réenchanter le regard que l’on porte sur la vie en proposant des interventions espiègles et atypiques pour petit-e-s et grand-e-s.

Intervenantes:

Association enVies:

Elena Barranco: rêveuse et actrice du présent avec un parcours riche et singulier entre culture et enfance. Ayant travaillé pendant 7 ans à la Maison de la Créativité, elle est aujourd’hui formatrice, éducatrice et adjointe de direction en Ville de Genève.

Maryjan Maître : funambule de vie et aiguiseuse de présent, formatrice spécialiste petite enfance et culture – ex-directrice de la Maison de la Créativité.

MEG : Anouck Hoyois. Cheffe de projet – Médiatrice culturelle et scientifique.

Inscription et renseignements avant le 13 mars 2024 par mail à publics.meg@ville-ge.ch

avec mention « Le musée dans la vie des tout-petits »

Nombre de places limitées.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Association envie