Le musée dans la nuit – visite sensorielle Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua Catégories d’évènement: Ain

Nantua

Le musée dans la nuit – visite sensorielle Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, 14 mai 2022, Nantua. Le musée dans la nuit – visite sensorielle

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, le samedi 14 mai à 18:30

Vue, odorat, ouïe, toucher offrent une autre approche des thématiques liées à la guerre et à l’emprisonnement. Accompagnés de médiateurs, laissez-vous guider et écoutez vos sens pour une visite tout en émotion ! Visiteurs voyants, mal ou non-voyants soyez les bienvenus. Profitez également de l’événement pour déambuler dans le musée en vous éclairant à la lampe de poche.

Départ des visites sensorielles toutes les 30 min (groupe de 10 personnes maxi). Réservation conseillée.

Le MRDA vous propose une expérience inédite et met vos sens en éveil ! Du bout des doigts, mais pas que, découvrez l’exposition temporaire « Prisonniers de guerre. À l’épreuve de la captivité ». Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye 01130 Nantua Nantua Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Nantua Autres Lieu Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain Adresse 3 montée de l'Abbaye 01130 Nantua Ville Nantua lieuville Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain Nantua Departement Ain

Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain Nantua Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantua/

Le musée dans la nuit – visite sensorielle Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 2022-05-14 was last modified: by Le musée dans la nuit – visite sensorielle Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain 14 mai 2022 Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain Nantua Nantua

Nantua Ain