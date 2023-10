Cet évènement est passé Les secrets des dinosaures de Charente Le musée d’Angoulême Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente Les secrets des dinosaures de Charente Le musée d’Angoulême Angoulême, 13 mai 2023, Angoulême. Les secrets des dinosaures de Charente Samedi 13 mai, 19h00 Le musée d’Angoulême Dinosaures à long cou, dinosaures autruche, crocodiles, tortues… De nombreux animaux vivaient en Charente il y a 140 millions d’années.

Le préparateur du musée sera à votre disposition pour vous livrer tous leurs secrets. A cette occasion certaines pièces inédites seront présentées. Le musée d’Angoulême Rue Corneille, 16000, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine http://www.angouleme.fr/museeba/ Le Musée d’Angoulême vous présente des collections riches en couleur : archéologie, arts d’Afrique et d’Océanie, et beaux-arts sont exposés sur trois étages depuis la rénovation intégrale du musée en 2008. Accès par le square Girard II Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

