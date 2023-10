Musée 3.0 : des nouveautés numériques pour (re)découvrir les collections Le musée d’Angoulême Angoulême, 13 mai 2023, Angoulême.

Venez découvrir ou redécouvrir les collections permanentes à l’aide de films, de la réalité virtuelle, réalité augmentée, serious game et profitez d’une nouvelle présentation du casque d’Agris, chaque niveau vous réserve des surprises. Étonnement et curiosité garantis ! N’hésitez pas à demander conseil à l’accueil pour ne pas manquer l’un des ces nouveaux outils numériques, certains seront directement accessibles dans le parcours et d’autres via une tablette.

Outils développés aux côtés des entreprises de l’image du territoire, et grâce au soutien de la Fondation Agir du Crédit Agricole, du FEDER, de la DRAC, de l’IUT de la Rochelle et des Amis des musées

Le musée d’Angoulême Rue Corneille, 16000, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine http://www.angouleme.fr/museeba/ Le Musée d’Angoulême vous présente des collections riches en couleur : archéologie, arts d’Afrique et d’Océanie, et beaux-arts sont exposés sur trois étages depuis la rénovation intégrale du musée en 2008. Accès par le square Girard II

