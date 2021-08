Le musée comme ma poche Musée de l’image, 26 octobre 2021, Épinal.

Le musée comme ma poche

du mardi 26 octobre au jeudi 4 novembre à Musée de l’image

3 demi-journées d’atelier par semaine pour créer et s’amuser autour de la BD… À chaque jour, son thème et sa technique : Les mardis. Des personnages en mouvement Un petit bonhomme qui court, un petit bonhomme qui tombe, un qui tourne, un autre qui saute… Comment mettre en images le mouvement ? Découvrez quelques trucs et astuces de dessinateur et composez 4 objets pour créer l’illusion et donner vie à un personnage de votre choix ! Technique : Bricolage et impression Les mercredis. Des histoires sans fin C’est l’histoire d’un prince qui voulait délivrer la princesse mais un dragon l’en empêche. Tout le monde connaît ! C’est l’histoire d’une infirmière qui voulait manger une pizza mais un caniche l’en empêche ? À vous de jouer : créez un jeu de dés illustrés pour générer de nouvelles aventures… originales, remplies de suspense et, sûrement, un peu rigolotes ! Technique : Peinture et coloriage Les jeudis. Des images pour enfants sages Du petit Jacques à la jeune Julie, les héros des images populaires vivent de multiples aventures… La leçon à retenir est toujours la même : si tu es gentil, tu seras récompensé. Si tu fais des bêtises, tu seras puni ! Amusez-vous avec ces histoires anciennes, modifiez-en quelques détails pour les remettre au goût du jour. Techniques : Coloriage et impression Infos pratiques : les enfants peuvent participer à une, deux séances de leur choix ou même trois ! Les activités sont menées par l’équipe de médiation du musée de l’Image. Tout le matériel est fourni. Un goûter est offert. Une tenue adaptée au travail en atelier est à prévoir. Les places sont limitées à 12 personnes. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.

LE MUSÉE COMME MA POCHE, le rendez-vous des vacances des 6-12 ans !

Musée de l’image 42 quai de Dogneville Épinal Épinal Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T17:30:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:30:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T17:30:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T17:30:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T17:30:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T17:30:00