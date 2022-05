Le musée Bonnat-Helleu : actualité et avenir du musée des beaux-arts de Bayonne Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

le dimanche 5 juin à 12:00

Musée des beaux-arts de Bayonne, le musée Bonnat-Helleu a entamé en 2011 un vaste chantier de rénovation et d’extension afin de conserver et présenter au mieux ses collections. Le projet de l’agence Brochet Lajus Pueyo permettra de doubler la surface du bâtiment, avec un parcours muséographique de l’Antiquité pharaonique à l’art européen du début du XXe siècle, autour de 1300 œuvres. D’ici la réouverture, le musée poursuit une vaste entreprise de restaurations, acquisitions, publications et expositions, en particulier dans le cadre du centenaire de la mort de Léon Bonnat (1833-1922) en 2022. _ Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

