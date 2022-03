Le musée Bertrand, exposition temporaire “La République nous appelle” Châteauroux, 9 avril 2022, Châteauroux.

Le musée Bertrand, exposition temporaire “La République nous appelle” Châteauroux

2022-04-09 – 2022-04-09

Châteauroux Indre

5 EUR Entre effigies de Marianne, coqs et bonnets phrygiens, les éléments liés à l’histoire républicaine ont perduré et sont parvenus jusqu’à nous avec leur force évocatrice, en particulier grâce aux Deuxième et Troisième République qui n’ont eu de cesse de s’appuyer sur des symboles reproduits à l’envi sur les décors et supports de toute nature.

Tableaux, estampes et gravures, dessins, affiches et sculptures permettront de rappeler la naissance d’une nation et l’apparition du drapeau tricolore, jusqu’à ses plus récentes formulations. Claire Pierrot, responsable des publics, vous guidera dans cette évocation de la République.

Visite guidée de l’exposition temporaire printanière du musée Bertrand “La République nous appelle”. Cette exposition se propose de revenir sur les grandes représentations liées à l’histoire et surtout aux valeurs attachées au régime républicain.

+33 2 54 34 10 74

Entre effigies de Marianne, coqs et bonnets phrygiens, les éléments liés à l’histoire républicaine ont perduré et sont parvenus jusqu’à nous avec leur force évocatrice, en particulier grâce aux Deuxième et Troisième République qui n’ont eu de cesse de s’appuyer sur des symboles reproduits à l’envi sur les décors et supports de toute nature.

Tableaux, estampes et gravures, dessins, affiches et sculptures permettront de rappeler la naissance d’une nation et l’apparition du drapeau tricolore, jusqu’à ses plus récentes formulations. Claire Pierrot, responsable des publics, vous guidera dans cette évocation de la République.

CP Châteauroux Métropole

Châteauroux

dernière mise à jour : 2022-03-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme