Le Musée Barbier-Mueller et Jacques Kaufmann, artiste céramiste Musée Barbier-Mueller, 30 mars 2022, Genève.

du mercredi 30 mars au dimanche 2 octobre à Musée Barbier-Mueller

**Une exposition** Le projet s’est construit autour de rapprochements entre des pièces sélectionnées dans les collections Barbier-Mueller et des œuvres que Jacques Kaufmann a réalisées dans son atelier et dans le monde, sur des temps longs, tentant d’en cerner les points de rencontre comme les écarts. Le regardeur faisant le tableau, cette exposition met en lien des œuvres d’origines, de temporalités, de matérialités diverses, de sorte que le visiteur recrée pour lui-même ses propres correspondances, enrichissant les résonances proposées. **Une rencontre** Sanctuaire d’objets d’origines diverses, tous plus remarquables les uns que les autres, le musée Barbier-Mueller rassemble une collection reconnue internationalement comme un haut lieu des arts dits « primitifs », ou « arts lointains », selon la variation des terminologies dans le temps. La céramique, qui s’inscrit dans le champ de l’art contemporain et de ses pratiques contextuelles, cherche également à rencontrer ce qui fait permanences et écarts au sein des expressions humaines, à travers le temps et l’espace. Dans le domaine des arts, le passé ne passe pas vraiment. Les formes se réactivent, re-émergent, se réapproprient les unes et les autres, se retrouvent. Les écarts, correspondances, conjonctions, analogies, intervalles entre des œuvres permettent de percevoir tout ce qui peut contribuer à rendre effectif cet effort collectif de l’humanité dans la durée pour répondre à ses besoins fondamentaux d’ordre spirituel. Les permanences et les mouvements des formes contredisent la notion de progrès en art. Cette exposition figure au programme du 50e [Congrès de l’Académie Internationale de Céramique (AIC)](https://www.aic-iac.org/accueil/cotisation/activite/congres-aic-2022-geneve/) qui se tiendra à Genève du 12 au 16 septembre 2022.

CHF 8.-, CHF 5.- (AVS, étudiants, 12-17 ans, demandeurs d’emploi, groupes de plus de 10 personnes), gratuit (enfants, personnes en situation de handicap, Geneva Pass, Swiss Pass Travel, AMS, ICOM, Raiffeisen)

Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève



