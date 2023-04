Visite commentée Le Musée – Arts & Figures de Pyrénées Centrales Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Visite commentée Le Musée – Arts & Figures de Pyrénées Centrales, 13 mai 2023, Saint-Gaudens. Visite commentée Samedi 13 mai, 10h30, 15h00 Le Musée – Arts & Figures de Pyrénées Centrales Gratuit Les étudiants de l’ESAD des Pyrénées, site de Tarbes ont réalisé l’ exposition A partir, en créant des oeuvres en raisonnance avec les collections permanentes du musée. Le Musée – Arts & Figures de Pyrénées Centrales 35 boulevard Jean-Bepmale 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 (0)5 61 89 05 42 https://musees-occitanie.fr/musees/le-musee-arts-et-figures-des-pyrenees-centrales/ Musée installé au sein de l’ancienne mairie, bâtiment néo-classique de 1875. parking public gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:30:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00 ©ml Pellan

